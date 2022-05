Ljubljanska borza: Cinkarna Celje razveselila vlagatelje

Ljubljana, 11. maja - Cinkarna Celje je z objavo rezultatov poslovanja v prvem četrtletju razveselila vlagatelje. Do 11.30 so se njene delnice na Ljubljanski borzi podražile za skoraj poldrugi odstotek. Indeks SBI TOP je sicer obrnjen navzdol, izgubil je že 0,44 odstotka vrednosti. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah Krke, ki so se doslej pocenile za odstotek.