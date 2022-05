Podjetje EA Sports po treh desetletjih prekinilo sodelovanje s Fifo

New York, 11. maja - Podjetje Electronic Arts (EA) je v torek sporočilo, da bo izredno priljubljena nogometna videoigra Fifa naslednje leto celostno spremenila podobo in se preimenovala v EA Sports FC. EA je po treh desetletjih prekinil sodelovanje s krovno nogometno zvezo. Fifa je od podjetja želela 100 milijonov dolarjev letno več, kot je bilo to v preteklosti.