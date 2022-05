Udovič in Lange ne pričakujeta radikalnejše reforme EU

piše Jasna Vrečko

Ljubljana, 14. maja - Kljub pozivom k ambicioznim reformam EU, morda celo spremembah temeljnih pogodb unije, ki so v minulih dneh pospremili zaključek konference o prihodnosti Evrope, poznavalca mednarodnih odnosov in delovanja EU Boštjan Udovič in Sabina Lange radikalnejših sprememb v ustroju EU ne pričakujeta.