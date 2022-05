Kolektiv Beton Ltd. v petih dneh s predstavitvijo štirih stvaritev v okviru Nemškega cikla

Ljubljana, 11. maja - Kolektiv Beton Ltd. v odstopu od danes do nedelje predstavlja štiri svoje stvaritve v okviru Nemškega cikla. Gre za retrospektivo ustvarjanja gledališkega kolektiva med letoma 2016 in 2022. Slovenski gledališki kolektiv Beton Ltd. so leta 2010 ustanovili gledališki ustvarjalci Katarina Stegnar, Primož Bezjak in Branko Jordan.