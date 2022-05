Inšpekcijski nadzor kompostarne v Ceršaku ugotovil le manjše nepravilnosti

Ceršak, 11. maja - Izredni inšpekcijski nadzor Kompostarne Ceršak, izveden 22. februarja, potem ko ga je po sestanku s predstavniki občine in civilne iniciative obljubil okoljski minister Andrej Vizjak, ni pokazal večjih nepravilnosti. Kot so za STA pojasnili na inšpektoratu za okolje in prostor, pa rezultate marčevskega kontrolnega monitoringa še čakajo.