V Kinu Šiška Žigan Krajnčan s plesnim koncertom Fusion Reactor

Ljubljana, 11. maja - Plesalec, koreograf in pevec Žigan Krajnčan bo v Kinu Šiška zvečer premierno predstavil svoj plesni koncert Fusion Reactor. V njem skozi svoje telo združuje vokal in gib. Predstava bo skupaj z več nastopajočimi združila glasbo in ples v njegovo lastno vizijo celostne umetnine.