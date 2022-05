Vreme: Pretežno jasno

V četrtek bo sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo na Primorskem sončno, drugod sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno. Na severu se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo zvečer zajele tudi osrednje kraje. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda doteka k nam v višinah suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v četrtek bo pretežno jasno. Čez dan bo pihal jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.