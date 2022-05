Nafta dražja

Singapur, 11. maja - Nafta se je danes podražila. Cene zvišuje predvsem vojna v Ukrajini in z njo povezane sankcije zahodnih držav proti Rusiji, sicer eni največjih svetovnih proizvajalk črnega zlata. Prav tako so trgovci pozorni na zdravstvene razmere na Kitajskem, kjer so v luči vnovičnega porasta okužb s koronavirusom uvedli stroge omejevalne ukrepe.