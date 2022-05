Phoenix premagal Dončićev Dallas za 30 točk

Phoenix, 11. maja - Košarkarji Dallas Mavericks so na peti tekmi konferenčnega polfinala lige NBA v Arizoni doživeli visok poraz za kar 30 točk. Domači Phoenix Suns so namreč po izjemnem drugem polčasu na krilih 28 točk Devina Bookerja in 20 Deandreja Aytona zmagali s 110:80. Luka Dončić je za teksaško ekipo dosegel 28 točk, 11 skokov, dve podaji in tri ukradene žoge.