London, 10. maja - Nogometaši Liverpoola so v zaostali tekmi 33. kroga angleške premier league na gostovanju ugnali Aston Villo z 2:1 (1:1) in se na vrhu prvenstvene lestvice izenačili z Manchester Cityjem, ki pa ima boljšo razliko v golih in odigrano tekmo manj. City v sredo gostuje pri Wolverhamptonu.