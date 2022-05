Razvojna strategija občine Vrhnika v znamenju zelenih rešitev

Vrhnika, 11. maja - Občina Vrhnika je po izteku dosedanje razvojne strategije lani pristopila k pripravi novega strateškega dokumenta. Z njim bodo za naslednjih 10 let določili smer razvoja, ukrepe in najpomembnejše projekte, s katerimi bodo zagotavljali kakovostno bivalno okolje za vse generacije na zelenem stičišču Ljubljanskega barja in krasa.