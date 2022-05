V Beltincih nesreča toplozračnega balona

Beltinci, 10. maja - Na Policijski upravi Murska Sobota so danes okrog 18.20 ure prejeli obvestilo, da je v Beltincih prišlo do nesreče s toplozračnim balonom, ki naj bi ga med letenjem zaneslo v električne kable. V balonu so bili trije ljudje, ki v dogodku niso bili poškodovani, so sporočili s PU Murska Sobota.