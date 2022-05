Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 5.)

Ljubljana, 10. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zvišanju cen pogonskih goriv in napovedanem zvišanju cen zemeljskega plina za gospodinjstva in mala podjetja. Poročale so tudi, da Robert Golob ne odobrava imenovanja 15 veleposlanikov odhajajoče vlade in odobritvi prošnje hrvaške nosečnice za prekinitev nosečnosti v Sloveniji.