Za investicije v Slovensko vojsko letos 120 milijonov evrov

Ljubljana, 10. maja - Vlada je na dopisni seji sprejela letni načrt za izvajanje investicij v Slovenski vojski (SV). Ministrstvo za obrambo (Mors) bo letos razpolagalo z 120,55 milijona evri za projekt dveh ključnih zmogljivosti za zagotavljanje nacionalne in kolektivne obrambe v okviru zveze Nato. To sta bataljonska bojna skupina in enota za specialno delovanje.