Evropske borze v zelenem, nafta cenejša, evro nižje

London/Frankfurt/Pariz, 10. maja - Indeksi na evropskih borzah so se, potem ko so v ponedeljek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dosegli dvomesečno dno, danes obarvali zeleno. Vlagatelji sicer ostajajo zaskrbljeni zaradi visoke inflacije, vojne v Ukrajini in protikoronskih ukrepov na Kitajskem. Sod nafte je za okoli tri dolarje cenejši, evro se je danes pocenil.