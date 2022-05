Vlada potrdila poslovni in finančni načrt Eko sklada

Ljubljana, 10. maja - Vlada je sprejela letošnji poslovni in finančni načrt Eko sklada. Ta med drugim predvideva, da bo ta javni okoljski sklad zagotovil do 47 milijonov evrov sredstev za kreditiranje okoljskih naložb in 37 milijonov evrov nepovratnih spodbud za zmanjšanje rabe energije. Ob tem bo razpisal še za 38 milijonov evrov spodbud iz sredstev podnebnega sklada.