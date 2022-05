Borrell: EU kljub vojni v Ukrajini ni pozabila na Sirijo

Bruselj, 10. maja - Na donatorski konferenci v Bruslju danes znova zbirajo sredstva za Sirijo, ki se je v zadnjem času znašla v senci vojne v Ukrajini. A v Evropski uniji poudarjajo, da ne pozabljajo na Sirce in razmere v Siriji. EU je napovedala tri milijarde evrov pomoči za leti 2022 in 2023, Slovenija pa 150.000 evrov za obdobje do leta 2024.