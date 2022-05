Evropska komisija in EIB z dogovorom o jamstvu za financiranje investicij po svetu

Bruselj, 10. maja - Evropska komisija in Evropska investicijska banka (EIB) sta danes podpisali sporazum o jamstvu, s katerim bo komisija podprla finančne operacije EIB po svetu v višini do 26,7 milijarde evrov in tako olajšala izvajanje načrta Global Gateway v vrednosti 300 milijard evrov. Z njim želi unija okrepiti svojo geopolitično vlogo.