EU obtožila Rusijo kibernetskega napada na Ukrajino

Bruselj, 10. maja - Evropska unija je danes obtožila ruske oblasti, da so uro pred invazijo na Ukrajino 24. februarja izvedle kibernetski napad na satelitsko omrežje KA-SAT. Napad naj bi povzročil motnje in izpade komunikacij v več javnih organih, podjetjih in uporabnikih v Ukrajini ter prizadel tudi nekatere države članice EU.