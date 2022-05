Newyorške borze uvodoma pridobile

New York, 10. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli nad ponedeljkovimi končnimi vrednostmi. Wall Street je zadnjih nekaj trgovalnih dni končal v rdečem, predvsem zaradi skrbi vlagateljev glede naraščajoče inflacije, dviga obrestne mere in zaprtja javnega življenja na Kitajskem zaradi koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.