NSKS za ohranitev vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu

Celovec, 10. maja - Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) je danes čestital vsem novoizvoljenim poslancem in poslankam v državni zbor ter obenem pozval k ohranitvi urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. NSKS pričakuje, da bosta nova vlada in parlament tudi v prihodnje posvetila ustrezno skrb in pozornost celotnemu zamejstvu in zdomstvu.

Kot so sporočili iz NSKS, so se za ohranitev urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu izrekli, saj ministrstvo vidijo kot polnovredno, samostojno institucijo, ki se lahko vsebinsko poglobljeno in v sodelovanju z ostalimi ministrstvi politično okrepljeno posveti vprašanjem Slovenk in Slovencev v zamejstvu in po svetu.

"V smislu skupnega jezikovnega in kulturnega prostora Narodni svet koroških Slovencev pričakuje, da bosta tako nova vlada in parlament Republike Slovenije tudi v bodoče posvetila ustrezno skrb in pozornost celotnemu zamejstvu in zdomstvu," so sporočili.