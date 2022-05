Stanovski organizaciji zaskrbljeni zaradi posegov v ustanovitvene akte državnih muzejev

Ljubljana, 10. maja - Icom Slovenija in Skupnost muzejev Slovenije (SMS) ob nedavnih posegih v ustanovitvene akte državnih muzejev izražata zaskrbljenost in nestrinjanje, skrbi jih tudi politično kadrovanje. Pozivata k prekinitvi škodljivih odločitev in vrnitvi pogoja ustrezne izobrazbe in strokovne kompetentnosti v statute javnih zavodov.