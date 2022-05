Ljubljanska borza: Krkine delnice s triodstotnim padcem

Ljubljana, 10. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes ustavil pri 1114,40 točke, kar je 1,99 odstotka pod gladino. V prvi kotaciji so najgloblje padle Krkine delnice, ki so trgovanje sklenile 3,01 odstotka nižje kot v torek. Vlagatelji so opravili za 2,68 milijona evrov poslov, največ z delnicami novomeškega farmacevta.