Celje, 10. maja - V stanovanjski hiši v okolici Celja je občan pri tatvini zalotil neznanca in ga zadržal do prihoda policistov. Ti so ugotovili, da gre za 66-letnega moškega, ki je vstopil v nezaklenjeno hišo in si v nahrbtnik naložil akumulatorski vrtalnik, dve salami in steklenico žganja. Storilca bodo kazensko ovadili, so napovedali na celjski policijski upravi.