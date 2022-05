Komisija okrepila podporo razseljenim raziskovalcem iz Ukrajine

Bruselj, 10. maja - Evropska komisija je okrepila proračun programa Obzorje Evropa za podporo zelenim, zdravstvenim in digitalnim inovacijam ter razseljenim raziskovalcem iz Ukrajine za obdobje 2021-2022, in sicer za okoli 562 milijonov evrov, tako da zdaj znaša skoraj 16 milijard evrov, so sporočili iz Bruslja.