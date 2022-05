V Novem mestu razstava zmagovalnih rešitev natečajev Zbornice za arhitekturo in prostor

Novo mesto, 11. maja - Na Glavnem trgu v Novem mestu bodo danes opoldne odprli pregledno razstavo zmagovalnih rešitev na arhitekturnih natečajih Zbornice za arhitekturo in prostor med letoma 2009 in 2021. Razstava na prostem Kadar gradimo odlično, gradimo z arhitekturnim natečajem bo na ogled do 26. maja.