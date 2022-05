V mariborski Operi nova uprizoritev Verdijevega Rigoletta

Maribor, 11. maja - Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bosta v petek premierno uprizorila renesančno operno mojstrovino Giuseppa Verdija Rigoletto. V novi postavitvi v režiji Piera Francesca Maestrinija in pod taktirko Francesca Rose bodo v glavnih vlogah nastopili Marian Pop, Nika Gorič in Martin Sušnik.