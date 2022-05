Litijani izstopili iz tekmovanj pod okriljem NZS

Litija, 10. maja - Futsalski klub Litija je po 1. finalni tekmi 1. SFL nato v ponedeljek izstopil iz vseh tekmovanj pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS), poleg tega je klub z 9. majem tudi zaprl vrata in prenehal delovati. Glavna razloga za prenehanje delovanja kluba sta odnos NZS in sodniške organizacije NZS do Litije in drugih klubov, so zapisali Litijani.