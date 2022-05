SDS ostaja stranka z najvišjimi prihodki

Ljubljana, 11. maja - Na Ajpesu so objavili letna poročila parlamentarnih strank za lani. Kot je razvidno, ima SDS, tako kot leto pred tem, med parlamentarnimi strankami najvišje prihodke in odhodke. Ob koncu leta je bila brez sredstev stranka Konkretno, nastala z združitvijo SMC in GAS, sredstva katerih je na svoj račun prenesla šele v začetku letošnjega leta.