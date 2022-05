V občini Bloke načrtujejo gradnjo sodobnejšega trgovskega centra

Bloke, 10. maja - V občini Bloke že dlje časa pogrešajo nekoliko večjo in sodobnejšo trgovino z živili. Ker ima občina le 1600 prebivalcev in je zato zanimanje večjih trgovcev za odprtje nekoliko večjega sodobnejšega centra majhno, so se odločili, da bodo za izgradnjo poskrbeli sami.