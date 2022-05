V Celju spet trojček pomladnih sejmov o zdravem življenju, kavi in kulinariki

Celje, 10. maja - Celjski sejem bo od 20. do 22. maja gostil trojček pomladnih sejmov, ki si jih bo mogoče ogledati z eno vstopnico. Medtem ko bodo obiskovalci na Festivalu kave Slovenija in festivalu Kulinart lahko izkusili vse najboljše iz sveta kave ter hrane in pijače, je letošnja novost sejem Green Vita, ki združuje vsebine nekdanjega Altermeda in Flore.