Ljubljana, 10. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na primorski hitri cesti med Bertoki in Koprom proti Izoli ter na cesti Izola-Strunjan. Na mejnih prehodih Obrežje in Starod čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo približno eno uro.