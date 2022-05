Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester poudarek na nujnosti izboljšanja njihovih delovnih razmer

Ljubljana, 12. maja - Danes obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester. Ob tej priložnosti so različne organizacije opozorile na nujnost izboljšanja delovnih razmer medicinskih sester in nasploh zaposlenih v zdravstveni in babiški negi. Med drugim so izpostavile nujnost sprejema kadrovskih standardov in normativov ter nesorazmerja in anomalije v plačnih razredih.