Med naftnimi derivati tokrat občutnejša podražitev bencina

Ljubljana, 10. maja - Cene naftnih derivatov so se danes vnovič zvišale. Tokrat so se občutneje, za med 6,0 in 6,5 centa na liter, zvišale cene 95-oktanskega bencina, precej manj izrazita je bila podražitev dizla. Najverjetnejši mandatar za sestavo nove vlade Robert Golob medtem že napoveduje vnovično regulacijo cen, delno tudi v kombinaciji s subvencioniranjem.