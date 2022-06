Meja plačevanja pri brezstičnem poslovanju brez kode PIN odslej 50 evrov

Ljubljana, 1. junija - Zgornja meja limita za enkratno plačilo z brezstičnimi karticami Maestro, Mastercard in Visa, za katerega ni potreben vnos številke PIN, se dviguje s 25 evrov na 50 evrov. Na vseh POS-terminalih bo zaživela predvidoma do sredine meseca, saj je to povezano s časovnico nadgradnje posameznega terminala.