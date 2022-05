Moški poškodoval več službenih vozil in steklo na objektu prometne policije Koper

Koper, 10. maja - Policisti so prijeli 35-letnega moškega, ki je danes okoli 1. ure z leseno klopjo poškodoval več službenih vozil in steklo na objektu prometne policije Koper, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Na kraj dogodka je prišel tudi zdravnik, ki je storilcu odredil hospitalizacijo, so dodali.