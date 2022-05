Warholov portret Marilyn Monroe prodali za rekordnih 195 milijonov dolarjev

New York, 10. maja - Slavni portret Marilyn Monroe, ki ga je leta 1964 naslikal Andy Warhol, so v ponedeljek na dražbi prodali za rekordnih 195 milijonov dolarjev. S tem je postal najdražja umetnina 20. stoletja, ki so jo kdajkoli prodali na dražbi, poročajo tuje tiskovne agencije. Pred tem so ocenili, da bi portret lahko dosegel 200 milijonov dolarjev.