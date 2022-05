Odbor zdravniške zbornice v Mariboru o specializacijah in urgentnih centrih

Maribor, 10. maja - Člani odbora za bolnišnično in specialistično zdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije so se na današnji seji v Mariboru seznanili s sistemom kakovosti v tamkajšnjem kliničnem centru. Med drugim so razpravljali o možnih nastavkih za izboljšanje sistema specializacij in urgentnih centrov, ki so ob soočanju z epidemijo covida-19 pod velikim pritiskom.