Tokio, 10. maja - Azijske borze so sledile ponedeljkovemu dogajanju na newyorških borzah in današnje trgovanje končale pod gladino. Med vlagatelji je prisotna zaskrbljenost zaradi naraščajočih obrestnih mer v ZDA, vse višje inflacije in posledic, ki jih bodo prinesla dolgotrajna covidna zaprtja na Kitajskem.