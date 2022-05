Pogrešajo 14-letno Vito Žagar in 13-letnega Reya Bobnarja iz Novega mesta

Novo mesto, 10. maja - Svojci od ponedeljka pogrešajo 14-letno Vito Žagar iz Westrove ulice v Novem mestu in 13-letnega Reya Bobnarja iz Ulice Slavka Gruma v Novem mestu. Po do sedaj zbranih obvestilih bi bila pogrešana lahko skupaj, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.