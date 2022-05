Golden State le še korak od napredovanja

San Francisco, 10. maja - Košarkarji Golden State Warriors so dobili četrto tekmo polfinala zahodne konference lige NBA proti Memphis Grizzlies s 101:98 in v boju na štiri zmage povedli s 3:1. Na vzhodu je dvoboj med Milwaukee Bucks in Boston Celtics izenačen na 2:2, potem ko so prvaki v domači dvorani v Milwaukeeju na četrti tekmi klonili s 108:116.