Hokejisti Colorado Avalanche brez poraza v 2. krog

Nashville, 10. maja - Hokejisti Colorado Avalanche, najboljše ekipe rednega dela zahodne konference, so odločno krenili tudi v končnico severnoameriškega prvenstva NHL. V prvem krogu so dvoboj na štiri zmage proti Nashville Predators dobili s 4:0, potem ko so na četrti tekmi v Nashvillu zmagali s 5:3, in se kot prvi uvrstili v drugi krog končnice.