Newyorške borze končale v rdečem

New York, 9. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so v ponedeljek doživele nov udarec zaradi skrbi glede inflacije, naraščajočih obrestnih mer in upočasnjevanja gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Indeks Nasdaq je tako padel za več kot štiri odstotne točke.