Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 5.)

Ljubljana, 9. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je predsednik republike Borut Pahor podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje DZ 13. maja, in o tem, da je Janković napovedal kandidaturo za nov mandat na čelu Ljubljane. Prav tako so poročale, da je tudi Slovenija podprla neuraden dokument non-paper proti naglici v preurejanju EU.