Ljubljana, 9. maja - Finale atletske diamantne lige bo v prihodnjih sezonah potekalo izmenično v Bruslju in Zürichu, je danes potrdila Mednarodna atletska zveza. Bruselj bo finale gostil v letih 2024 in 2026, Zürich pa 2025 in 2027. Letošnji finale bo 7. in 8. septembra v Zürichu, prihodnje leto pa v ameriškem Eugeneu v Oregonu, s čimer boi finale prvič izven Evrope.