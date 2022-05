Finance o obrestnem tveganju v bankah (10. 5.)

Ljubljana, 9. maja - Simona Toplak v komentarju Kaj je bolj tvegano, dati ali najeti posojilo? piše, da gredo obrestni prihodki bank že leta navzdol ali pa ne rastejo, kot bi morali. V svojem zadnjem poročilu o finančni stabilnosti Banka Slovenije opozarja, da so razmere za ustvarjanje dohodka v slovenskih bankah še vedno težke in bodo takšne gotovo do konca leta.