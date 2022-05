Zagorelo v tovarni Belinka, požar pod nadzorom

Ljubljana, 9. maja - Nekaj po 18. uri je zagorelo v tovarni Belinka na Zasavski cesti v ljubljanskih Črnučah, so za STA potrdili v podjetju. Kot so pojasnili, je požar pod nadzorom. Zaradi gašenja požara je v Šentjakobu zaprta cesta Črnuče-Šentjakob. Po doslej znanih podatkih v dogodku ni bil poškodovan nihče, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.