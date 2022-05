Dan Evrope v znamenju nesoglasij o spreminjanju pogodb EU

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Strasbourg, 9. maja - Letošnji dan Evrope, s katerim se obeležuje začetek evropskega povezovanja, so zaznamovala nesoglasja o tem, kako naprej po koncu konference o prihodnosti Evrope. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se zavzela za spremembo pogodb, 13 držav članic, tudi Slovenija, pa je do tega zadržanih.