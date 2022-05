Rusija poroča o novih napadih na Ukrajino

Moskva, 9. maja - Kmalu po govoru ruskega predsednika Vladimirja Putina ob obletnici dneva zmage nad nacistično Nemčijo v Moskvi je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da so v zadnjih nekaj urah v Ukrajini izvedli več kot 200 napadov. Z raketami in topništvom so napadli položaje vojakov in skladišča z vojaško opremo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.