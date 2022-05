Prvaki Gibanja Svoboda, SD in Levica nadaljujejo z vsebinskimi usklajevanji koalicijske pogodbe

Ljubljana, 9. maja - Prvaki Gibanja Svoboda Robert Golob, SD Tanja Fajon in Levice Luka Mesec tudi danes nadaljujejo pogajanja za sestavo nove vlade. Pred popoldanskim srečanjem so bili sicer redkobesedni, Golob in Fajonova sta potrdila, da bo danes na mizi predvsem vsebinsko usklajevanje koalicijske pogodbe. Slednjo bi namreč lahko parafirali že do konca tedna.